Babaeski\'de iki araçta 7 yabancı yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, alınan istihbari bilgiler ve yürütülen saha ile analiz çalışmaları sonucunda, iki aracın birlikte hareket ederek göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, Babaeski otoyol gişelerinde trafik güvenliğini sağlayarak şüpheli araçları durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde 4 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu şahıs ile çeşitli suçlardan aranan bir Türk vatandaşı yakalandı. Araçlarda ayrıca bir şişme bot ve aparatları bulundu. Yakalanan 7 yabancı uyruklu şahıs, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olayın organizatörü oldukları iddiasıyla M.G., C.S.G. ve G.C., Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.