Baca Temizliği Yangına Neden Oldu: Samanlık Küle Döndü

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Baca temizliği yaparken samanlık ile evini yaktı

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde baca temizliği yapılırken yangın çıktı. Çıkan yangında samanlık ile samanlıkta bulunan 120 balya saman kül olurken, ev ise itfaiyenin yoğun çabasıyla son anda kurtarıldı.

Olay, Alaca'nın Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt köyünde ikamet eden Zafer Sakınmaz baca temizliği yapmak için evin çatısına çıktı. Evin bacasını temizlemek için ateş yaktı ancak alevlerin bacadan samanlığa sıçması sonucunda yangın çıktı. Yangını fark eden komşularına ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile Alaca belediyesi ait itfaiye ekipleri ve İş makinesi sevk edildi. Çıkan yangında 120 balya ve samanlık kül olurken, eve sıçrayan alevleri Alaca belediyesi itfaiye ekipleri müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.