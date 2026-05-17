BAE'de Dron Saldırısı: Nükleer Santralde Yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlenen dron saldırısı sonucu Barakah Nükleer Santrali yakınında yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dron saldırısı düzenlendi. Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, dron saldırısı sonucu Al Dhafra Bölgesi'ndeki Barakah Nükleer Santrali'nin iç güvenlik çemberi dışındaki bir elektrik jeneratöründe yangın çıktığı aktarıldı.

Saldırıda yaralanan olmadığı ve tesisteki radyasyon seviyesinin normal olduğu ifade edilen açıklamada, tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Federal Nükleer Düzenleme Kurumu (FANR), yangının santralin güvenliğini veya temel sistemlerini etkilemediğini ve tüm ünitelerin normal şekilde çalıştığını doğruladı. Halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentileri veya doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınması hatırlatılır" denildi. - ABU DABİ