BAE'de İHA Saldırısı Engellendi, Yangın Çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) petrol depolama tesislerinin bulunduğu Fujairah Limanına insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiği, limana İHA parçaları düşmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.

İran, ABD askeri varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fujairah kentinde petrol depolama tesislerinin bulunduğu liman İHA ile hedef alındı. İHA'nın hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi. Düşen parçaların limana isabet ettiği ve yangına yol açtığı aktarıldı. Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürdüğü ifade edildi. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Bloomberg News, limanda bazı petrol yükleme işlemlerinin durdurulduğunu aktardı.

Fujairah Limanı, Hürmüz Boğazı'nın hemen dışında yer alıyor ve emirliğin önemli bir yakıt ikmal merkezi olarak işlev görüyor. - ABU DABİ