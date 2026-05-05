BAE'de İran Saldırılarına Hava Savunması

05.05.2026 18:08
İran, BAE'ye füze ve dronla saldırırken hava savunma sistemleri devreye girdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İran'dan fırlatılan füze ve dronlar nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırıları devam ediyor. BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sistemleri şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşılık veriyor" denildi.

Bakanlık, ülkenin farklı noktalarında duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin verdiği karşılıktan kaynaklandığını belirtti.

İran dün BAE'yi 15 füze ve 4 dron ile hedef almıştı

İran, dün Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yükselmesinin ardından BAE'yi hedef almıştı. BAE Savunma Bakanlığı, İran'ın dün 12'si balistik füze, 3'ü seyir füzesi olmak üzere toplam 15 füze ve 4 dron ile BAE topraklarını hedef aldığını açıklamış, saldırılarda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirmişti. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

