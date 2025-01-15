Bafra Belediyesi Mezarlık Operasyonunda İki Çalışan Tutuklandı - Son Dakika
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Bafra Belediyesi Mezarlık Operasyonunda İki Çalışan Tutuklandı

Bafra Belediyesi Mezarlık Operasyonunda İki Çalışan Tutuklandı

Samsun Bafra Belediyesi'nde mezarlık gelirlerini zimmete geçiren 2 çalışan tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

15.01.2025 21:19  Güncelleme: 21:21
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Samsun Bafra Belediyesi'ne ait mezarlıkta 'zimmete para geçirme' iddiasıyla ilgili yapılan operasyonda 2 belediye çalışanı tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bafra Belediyesi Yakıntaş Mezarlığı'nda görevli çalışanların mezarlık gelirlerini zimmete geçirdikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün sabah 5 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Fikret Ş. ve Yasin Ş. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, diğer şüphelilere adli kontrol verildi.

Bafra Belediyesi Yakıntaş Mezarlığı'nda milyonlarca liralık bir vurgun yapıldığı, mezarlık için ödenen paraların bir bölümünün belediyenin resmi hesaplarına aktarılmadığı iddia ediliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bafra Belediyesi Mezarlık Operasyonunda İki Çalışan Tutuklandı - Son Dakika

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