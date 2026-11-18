Samsun'un Bafra ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, iki akranı tarafından bıçakla tehdit edilerek telefonunun gasp edilmesi sonucu mağdur oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

Olay, Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E.K. (16) ve A.P. (16), iş yerinde karşılaştıkları M.O.'dan (16) para istedi. Bıçakla tehdit edilen M.O.'dan para alamayan şüpheliler bu kez cep telefonunu istedi.

M.O.'nun telefonunu bıçak tehdidiyle alan iki şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede olayda kullandıkları iki bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edilen B.E.K. ve A.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.