Samsun'un Bafra ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "kasten adam öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Deniz Öner (46), Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ta yakalandı. Yakalanan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da 25 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?