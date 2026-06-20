Bafra'da Askeri Mühimmat İmha Edildi - Son Dakika
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Bafra'da Askeri Mühimmat İmha Edildi

Bafra\'da Askeri Mühimmat İmha Edildi
20.06.2026 18:21
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Samsun'un Bafra ilçesinde sahilde bulunan askeri mühimmat, güvenlik önlemleriyle imha edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde sahilde bulunan askeri mühimmat, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde imha edildi.

Olay, Bafra ilçesi Fener Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturarak vatandaşların bölgeye girişini engelledi. Yapılan incelemelerde şüpheli cismin askeri mühimmat olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sonra mühimmatı kontrollü olarak patlatarak imha etti.

Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, imha işleminin tamamlanmasının ardından bölge yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Askeri Mühimmat İmha Edildi - Son Dakika

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