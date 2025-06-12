Bafra\'da Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polise Mevlit

Samsun'un Bafra ilçesinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ercan Dursun (38) için mevlit programı düzenlendi.

14 Nisan 2024 tarihinde Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevliyken kalp krizi geçiren ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dursun, sevenlerini yasa boğmuştu. Merhum polis memuru için Gökçeağaç Mahallesi'nde düzenlenen mevlit programına istasyon amiri, mesai arkadaşları, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, Ercan Dursun'un ailesine ve yakınlarına taziyeler iletildi. - SAMSUN