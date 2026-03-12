Bafra'da korkutan yangın - Son Dakika
Bafra'da korkutan yangın

Bafra\'da korkutan yangın
12.03.2026 13:20  Güncelleme: 13:21
Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Bafra ilçesi Çalhanoğlu Mahallesi Şehit Ayhan Kalkan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın dış kısmındaki elektrik panosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panodan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Samsun, Bafra, Son Dakika

