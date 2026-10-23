Bafra'da prim vaadiyle 1 milyon liranın üzerinde para aldığı iddiasıyla muhasebeci tutuklandı - Son Dakika
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Bafra'da prim vaadiyle 1 milyon liranın üzerinde para aldığı iddiasıyla muhasebeci tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde sigorta primlerini yatırma vaadiyle 1 milyon liranın üzerinde para aldığı iddia edilen muhasebe çalışanı tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çalışan, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, mükelleflerden sigorta primlerini yatırma vaadiyle 1 milyon liranın üzerinde para aldığı ve primleri yatırmadığı iddia edilen muhasebe çalışanı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, çok sayıda mükelleften sigorta primlerini yatırmak amacıyla para aldığı ancak ödemeleri gerçekleştirmediği öne sürülen M.C. hakkında, mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.C., Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA
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