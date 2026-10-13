Bağcılar'da 5-11 Ekim denetimlerinde aranan 131 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da 5-11 Ekim denetimlerinde aranan 131 kişi yakalandı

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Bağcılar\'da 5-11 Ekim denetimlerinde aranan 131 kişi yakalandı
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Bağcılar'da 5-11 Ekim 2026'da yapılan denetimlerde 54 bin 60 kişi ve 154 araç sorgulandı, aranan 131 kişi yakalandı. Denetimlerde 345 gram narkotik hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Bağcılar'da gerçekleştirilen denetimlerde aranan 131 kişi yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 05-11 Ekim 2026 tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 54 bin 60 kişi sorgulandı, 154 aracın da sorgusu yapıldı. Aranan 131 şahıs yakalandı. 345 gram narkotik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaNarkotikBağcılarGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da 5-11 Ekim denetimlerinde aranan 131 kişi yakalandı - Son Dakika
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