Bağdat'ta ABD Üssüne Saldırı

22.03.2026 10:14
Bağdat'taki ABD üssüne gece saatlerinde 6 Katyuşa roket saldırısı düzenlendi. İHA'lar da kullanıldı.

Irak'ın Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD üssüne gece saatlerinde Sovyet yapımı çoknamlulu roketatar olan Katyuşa ile 6 ayrı saldırı düzenlendi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misilleme ile cevap veriyor. Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil kentinde bulunan ABD üsleri, gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle hedef alındı. Bağdat Uluslararası Havalimanı içinde, ABD ordusu tarafından üs olarak kullanılan lojistik destek merkezine 6 ayrı saldırı düzenlendi. İHA ve Sovyet yapımı çoknamlulu roketatar olan Katyuşa'nın kullanıldığı belirtilen saldırılar nedeniyle üs içerisinde yangın çıkarken, maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri, saldırıların ardından Bağdat'ın batısında içinde 10 roket bulunan ve fırlatma rampası olarak kullanılan bir aracın yanmış halde bulunduğunu aktardı. Söz konusu aracın teknik bir arıza sonucu mu yoksa hava saldırısıyla mı imha edildiği bilinmiyor.

IKBY'de de benzer saldırılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 İHA, hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Kentteki ABD askeri üslerini hedef alan saldırı girişimleriyle eş zamanlı olarak Süleymaniye kentinde de patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Irak İslami Direnişi örgütünden saldırı açıklaması

Irak'ta İran yanlısı grupların çatı örgütü Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte ülke ve bölgedeki işgal üsleri ile çıkarlarını hedef alan 21 askeri operasyon gerçekleştirildi" denildi. Açıklamada, söz konusu saldırılarda onlarca insansız hava aracı (İHA) ve roket kullanıldığı bildirildi. - BAĞDAT

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı

10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:21
Ben-Gvir’i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
