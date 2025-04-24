Bağımsızlık Günü Saldırganına Müebbet Hapis

ABD'de 2022'deki Bağımsızlık Günü geçit törenine yönelik saldırı düzenleyen Robert Crimo, şartlı tahliye imkanı olmaksızın 7 kez ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'ta 2022'de 4 Temmuz'daki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen 24 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan hakkında karar belli oldu. Illinois Bölge Mahkemesi Yargıcı Victoria Rossetti, Crimo'yu şartlı tahliye imkanı olmaksızın yedi kez ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Yargıç Rossetti, Crimo'yu her bir kurban için birer kez olmak üzere toplam yedi kez müebbet hapis cezasına çarptırmasının ardından yaptığı açıklamada Rossetti, "Mahkeme bu kararın adalet duygusunu getirmesini ve devam eden dehşete son vermesini umuyor" dedi.

Crimo, daha önce 7 birinci derece cinayet ve 48 ağırlaştırılmış saldırı suçlamasını kabul etmişti. Duruşma sürecinde savcılara saldırıyı itiraf eden Crimo, saldırıyı uzun süre planladığı ve olay günü geçit töreni sırasında Highland Park'taki bir binanın çatısına çıkarak katılımcılara ateş açtığını belirtmişti.

Ne olmuştu?

Crimo, ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'ta 2022 yılında 4 Temmuz'daki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında kalabalığın üzerine ateş açmıştı. Saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı. - CHICAGO