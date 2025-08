Bahçelievler Belediyesi\'nden 100 Çocuğa Daha Bisiklet

Bahçelievler Belediyesi tarafından "Bisikleti olmayan çocuk kalmasın" temasıyla devam eden kampanya kapsamında yapılan çekilişte 100 çocuk daha bisiklet sahibi oldu. Böylece toplam dağıtılan bisiklet sayısı 3 bin 301'e ulaştı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Bisiklet Çekilişi Dağıtım Töreninin 33'üncüsü gerçekleştirildi. "Bisikleti olmayan çocuk kalmasın" sloganıyla düzenlenen kampanyada 100 çocuk daha bisiklet sahibi oldu. Kampanya kapsamında toplamda 3 bin 301 bisiklet çocuklara ulaştırılmış oldu. Belediye tarafından aylık periyotlarla sürdürülen kampanya ile çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının artırılması hedefleniyor.

"Bu kampanyanın amacı; çocukların ve gençlerin spor yapmasını teşvik etmek"

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bu kampanyamız her ay devam edecek. Her çocuğumuza, her gencimize bisikleti olana kadar biz bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz. Yeter ki komşularımız, gençlerimiz bizleri izlemeye devam etsin. Bu kampanyanın amacı; çocukların ve gençlerin spor yapmasını teşvik etmek. Aynı zamanda yaşlı bireylerin de hareket etmesini sağlamak. Biliyorsunuz, dünya genelinde yaş ortalaması yükseliyor. İnsanlar eskisi gibi 60-70 yaşlarında rahmetli olmuyor; 80, 90 hatta 100 yaşına kadar yaşıyor. Ancak yaşlanmak da yaşamak da sağlıklı olmalı. 80 yaşındaki bir insanın yatağa bağlı olmadan, aktif şekilde yaşayabilmesi önemli. Amacımız; hem gençleri hem de büyükleri spora alıştırmak, yaşa uygun egzersiz yapmalarını sağlamak. Bu yüzden bisiklet konusunda iddialıyız. Ayrıca bisiklet, doğaya zarar vermeyen bir ulaşım aracıdır. Egzoz gazı salınımı yapmaz, karbon monoksit ve sera gazı üretmez. Üstelik vücuttaki fazla yağı yakar, kilo vermeye yardımcı olur. Yani hem insan sağlığına faydalı hem de çevreye dost. Bu anlayışla bisiklet yolları da yaptık. Şu anda Mithat Paşa Caddesi ve Kemal Sunal Caddesi olmak üzere iki bisiklet yolumuz mevcut. Bazen amacı dışında kullanılsa da biz bu yollardan vazgeçmiyoruz. Israrla hem bisiklet dağıtmaya hem de bisiklet yolları yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımıza, komşumuza hizmet sunmaya kararlıyız. Bisiklet yolunuz burada, bisikletiniz burada. Yeter ki siz sağlıklı yaşayın, sağlıklı yaşlanın ya da sağlıklı büyüyün. Amacımız tam olarak bu" dedi. - İSTANBUL