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Bahçelievler'de yıkılan binadaki ziynet eşyaları aranıyor

İSTANBUL - Bahçelievler'de kendiliğinden yıkılan 4 katlı binadaki molozlar boş bir araziye taşındı. Belediye ekipleri, yıkılan molozlar arasında bina sakinlerine ziynet eşyalarını aradı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokakta kısmen yıkılan bina kontrollü şekilde yıkıldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, bina sakinlerine ait değerli eşyalar içinde kaldı. Belediye tarafından yıkılan binanın molozları Çobançeşme'de belediyeye ait bir yere taşındı. Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri ve polis tarafından titizlikle devam ediyor. Ayrıştırma çalışmaları polis ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alınıyor.

Polis ekipleri tarafından korunan moloz yığınlarında çıkarılan çanta, altın, takı, oyuncak gibi eşyalar sonrasında Bahçelievler Belediyesi'ne teslim edilecek.