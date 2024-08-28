Bahçelievler'de Yıkım Çalışmaları Sırasında Apartmana Moloz Parçaları Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bahçelievler'de Yıkım Çalışmaları Sırasında Apartmana Moloz Parçaları Çarptı

Bahçelievler\'de Yıkım Çalışmaları Sırasında Apartmana Moloz Parçaları Çarptı

Bahçelievler'de riskli bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kopan moloz parçaları, arka cephede bulunan apartmana çarptı. Olayda apartmanın dış yüzeyi zarar görürken bazı dairelerin camları kırıldı.

28.08.2024 20:27  Güncelleme: 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de riskli bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kopan moloz parçaları, arka cephede bulunan apartmana çarptı. Olayda apartmanın dış yüzeyi zarar görürken bazı dairelerin camları kırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 7 katlı riskli binanın yıkım çalışmaları sırasında kopan moloz parçaları arka cephede bulunan apartmana çarptı. Binanın üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarında bulunan bazı dairelerin camları kırılırken, apartmanın dış cephesi ise zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı arama-kurtarma ekipleri sevk edilirken, zabıta ekipleri tarafından binanın çevresine önlem amaçlı güvenlik şeridi çekildi. Yıkım çalışmaları devam eden binada düşme riski bulunan kolon parçaları alınırken bu sürede hasar gören apartmanın sakinleri, tedbir amaçlı bir süreliğine binadan tahliye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, istanbul, 3-sayfa, Olay, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Yıkım Çalışmaları Sırasında Apartmana Moloz Parçaları Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
09:38 Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 21:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Yıkım Çalışmaları Sırasında Apartmana Moloz Parçaları Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement