Banu Parlak, Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili şikayetinden vazgeçti - Son Dakika
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Banu Parlak, Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili şikayetinden vazgeçti

Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında şikayetçi oldu. Ancak Parlak, Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdiği için şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Parlak, adaletin yerini bulmasını umduğunu belirtti.

20.05.2024 18:22
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Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında şikayetçi olan Banu Parlak, şikayetinden vazgeçti. Parlak, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim. Bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim. Umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı" dedi.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi, 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame çerçevesinde Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan cezalandırılması talebiyle açılan davanın ilk duruşması, 25 Nisan günü Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüştü.

Banu Parlak, duruşmanın görülmesinden yaklaşık 1 ay sonra şikayetinden vazgeçti. Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesi ile aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık. Yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık. Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır. Ben bu zamana kadar karşımda muhatap bulamıyordum. Avukatım ile yapmış olduğumuz durum değerlendirmesi sonucu olayı direkt şahısların kendisinden dinlememiz gerektiği kanısına vardık. Avukatım sayesinde sonunda bana durumu net izah edebilecek bir muhatap buldum. Durumu detaylı olarak dinledim. Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim. Bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim. Umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı. Benim dosyamda verilen tutuklama kararı hiç infaz edilmedi. Bu zamana kadar olan tutukluluk sebepleri mali dosyadır. Tutukluluklarının sebebi asla ben olmadım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Banu Parlak, Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili şikayetinden vazgeçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Banu Parlak, Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili şikayetinden vazgeçti - Son Dakika
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