Bakan Yerlikaya: Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-39 Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-39 Operasyonunda Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere toplamda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Bakan Yerlikaya: "Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" Operasyonunda 1'i yeşil, 1'i gri Kategoride olmak üzere 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" - MARDİN
Kaynak: İHA