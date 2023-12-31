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Bakan Yerlikaya: Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-39 Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-39 Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-39 Operasyonunda Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere toplamda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya: Mardin Nusaybin\'de gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-39 Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
31.12.2023 - 08:33,
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Bakan Yerlikaya: "Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" Operasyonunda 1'i yeşil, 1'i gri Kategoride olmak üzere 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" - MARDİN

Kaynak: İHA
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Nusaybin, Mardin, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-39 Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Mardin Nusaybin'de gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-39 Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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