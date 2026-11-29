Bakırköy'de alev alev yanan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Ataköy 1. Kısım Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kubilay B.'nin park ettiği 34 M 1546 plakalı minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüs alevli şekilde yanarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.