Bakırköy\'de 2 Milyon Liralık Hırsızlık

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İstanbul Bakırköy'de bir inşaattan 2 milyon lira değerinde malzeme çalan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 Ekim'de Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'ndeki bir inşaattaki bina deposundan piyasa değeri 2 milyon lira olan 265 adet armütür çalındı. Malzemelerin yerinde olmadığını gören G.Y.Y., emniyete şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların araçla olay yerine geldiğini tespit etti. Şüpheliler Ü.Y, D.B., H.K, R.U. ve E.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ü.Y., D.B, R.U. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - İSTANBUL