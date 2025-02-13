Bakırköy'de Hırsızlık: 85 Bin TL'lik Güller Çalındı - Son Dakika
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Bakırköy'de Hırsızlık: 85 Bin TL'lik Güller Çalındı

Bakırköy\'de Hırsızlık: 85 Bin TL\'lik Güller Çalındı

Bakırköy'de çiçekçiye giren hırsız, kasada para bulamayınca sevgililer günü güllerini çaldı.

13.02.2025 11:35
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Bakırköy'de gece bir çiçekçiye giren hırsız, kasada para bulamayınca sevgililer günü için hazırlanan ve piyasa değeri yaklaşık 85 bin TL olan gülleri alarak kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz gece Bakırköy Kartaltepe mahallesinde bulunan bir çiçekçide gerçekleşti. İddiaya göre gece geç saatlerde çiçekçiye gelen 2 hırsızdan biri gözcülük yaparken, diğeri kapıyı zorlayarak içeri girdi. Doğrudan kasaya yönelen hırsız ilk olarak kasanın olduğu bölüme gelerek para aradı ancak kasada para olmadığını fark eden hırsız daha sonra yaklaşan sevgililer günü için hazırlanan ve piyasa değeri yaklaşık 85 bin lira olan gülleri çalarak olay yerinden kaçtı.

Yaşanan bu anlar ise çiçekçide bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de çiçekçiye giren hırsız ilk olarak kasa bölümüne gelerek para arıyor ancak kasada para olmadığını fark edince soğutucu dolapta bulunan gülleri alarak iş yerinden kaçıyor.

Sevgililer günü öncesi 85 bin TL zararım oldu

Hırsızların kendilerini gizleyerek kapüşonlu bir şekilde dükkana girdiklerini belirten işyeri sahibi Nahit Talayhan "İki kişi olarak gelmişler birisi dışarıda diğeri ise içeriye girerek önce kasayı kontrol ediyor ardından da gülleri alıyor. Sevgililer günü öncesinde olduğundan dolayı ürünler de oldukça pahalı ve 85 bin TL değerinde tutuyor aldığı çiçekler. Yerine zor da olsa çiçek alabildik. Şahıslar kapşo lu olarak geldikleri için şahısları tespit edemedik" dedi.

Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Hırsızlık: 85 Bin TL'lik Güller Çalındı - Son Dakika

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