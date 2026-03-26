Bakırköy'de Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy'de Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

26.03.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı. Genç kız 20 gün sonra öldü.

Bakırköy'de iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücünün kız arkadaşı, 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Bakırköy'de Ramazan K.'nın kullandığı motosiklet, iddiaya göre, ters yönden gelen bir başka motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan sürücünün kız arkadaşı Miray Çakır 20 gün sonra hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Maksut O.'nun (24) kullandığı motosiklet, sol tarafa dönüş yapacağı sırada ters yönden gelen Ramazan K.'nın kullandığı motosikleti fark etmeyerek çarptı. Kazada kasksız olan Ramazan K.'nın arkasında bulunan kız arkadaşı Miray Ç. (21) yola savrularak park halindeki bir araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Miray Ç.'nin beyin kanaması geçirdiği belirtildi. 20 gün boyunca hastanede tedavi gören gören Miray Çakır 23 Mart günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çakır'ın cenazesi 24 Mart Salı günü Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kazaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, görüntülerde Çakır'ın erkek arkadaşı Ramazan K. ile kazadan kısa bir süre önce seyir halinde olduğu görüntülendi.

Sürücü adliyeye sevk edildi.

Kazayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kusurlu olabileceği değerlendirilen motosiklet sürücüsü Ramazan K., Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. 6 suç kaydı bulunan Ramazan K. hakkında nöbetçi savcılıkta işlem başlatıldı. Sürücünün savcılıktaki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 17:21:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.