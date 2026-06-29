Bakırköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy'de Uyuşturucu Operasyonu

Bakırköy\'de Uyuşturucu Operasyonu
29.06.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de durdurulan araçta 205,8 gram esrar ve 89 bin lira ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde durdurulan otomobilin torpidosunda zulalanmış çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince geçtiğimiz perşembe günü Ataköy bölgesinde yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta yoğun şekilde uyuşturucu kokusu saptayan polis ekipleri sürücü M.D'nin GBT sorgusunda farklı suçlardan kayıtlarının bulunduğunu tespit etti. Sürücü gözaltına alınırken, detaylı aramada aracın torpidosunda özel bölmeye zulalanmış satışa hazır paketli halde 205,8 gram esrar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 89 bin 100 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 26 Haziran'da mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, İstanbul, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz

11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:38
Şehri akrepler bastı Her köşeden çıkıyorlar
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:16:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.