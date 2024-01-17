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Bakırköy Yeraltı Çarşısında Yangın Paniği: 2 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Bakırköy Yeraltı Çarşısında Yangın Paniği: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Bakırköy'de yer altı kablolarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda yer altı çarşısına dumanlar dolarken, iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde meydana geldi ve elektriklerin kesilmesiyle birlikte kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

17.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:18
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Bakırköy yeraltı çarşısında yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Bakırköy'de, yer altı kablolarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yer altı çarşısına dumanalar dolarken, iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 11.40 sıralarında Bakırköy Cevizlik Mahallesi Fahri Korkut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altı elektrik kablolarından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar yer altı çarşısına doldu. Çarşıda çalışan vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarken, iki çalışan dumandan etkilendi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen iki vatandaşı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, elektriklerin kesilmesiyle birlikte kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumanı gördükten sonra uzaklaştıklarını anlatan Can Muhammet Taş, "Dumanlar yükseldi, biz de eşyaları almadan dışarı çıktık. Duman azaldıktan sonra dükkanı kapatıp, geri uzaklaştık. 2 kişi dumandan etkilendi, ciğerlerimize kadar duman girdi. Sürekli öksürüyorum, boğazım da ağrıyor. Herhalde yangın kablolardan dolayı çıktı" dedi.

Bakırköy Yeraltı Çarşısında Yangın Paniği: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy Yeraltı Çarşısında Yangın Paniği: 2 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika


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