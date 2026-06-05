Bakırköy'de oto galeri kundaklandı: 50 milyon TL zarar, 5 gözaltı - Son Dakika
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Bakırköy'de oto galeri kundaklandı: 50 milyon TL zarar, 5 gözaltı

05.06.2026 16:53
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Bakırköy'de bir oto galeride çıkan yangının kundaklama olduğu belirlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı; şüphelinin yanıcı madde alıp araçları yaktığı anlar kameraya yansıdı. Yangında 50 milyon TL zarar oluştu.

Bakırköy'de bir oto galeride çıkan ve yaklaşık 50 milyon TL'lik zarara neden olan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, iş yerinin kundaklandığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelinin benzinlikten yanıcı madde aldığı ve araçları yaktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde faaliyet gösteren bir oto galeride meydana gelmiş, park halindeki bir otomobilde başlayan alevler kısa sürede çevredeki 3 araca daha sıçramıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç ağır hasar alırken, 2 araç da kısmen zarar görmüş, toplam zararın yaklaşık 50 milyon TL olduğu öğrenilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Şüphelinin benzin aldığı ve araçları yaktığı anlar kamerada

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen kamera görüntüsü incelemeleri ve saha çalışmalarında, şüphelilerin eylem öncesinde ticari taksiyle bir akaryakıt istasyonuna giderek yanıcı madde temin ettikleri, daha sonra söz konusu maddeyi kullanarak iş yerine zarar vermeye yönelik eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

5 şüpheli gözaltında

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda olayın planlanması ve gerçekleştirilmesinde rol aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de oto galeri kundaklandı: 50 milyon TL zarar, 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de oto galeri kundaklandı: 50 milyon TL zarar, 5 gözaltı - Son Dakika
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