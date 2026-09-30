Balıkesir Burhaniye\'de alev alan otomobil, itfaiyeyle binalara sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde cadde üzerinde aniden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İhbarın hemen ardından 1 itfaiye aracı ve 4 personelle bölgeye intikal eden ekipler, alevli ve yoğun dumanlı şekilde yanan araca köpük ve tazyikli suyla müdahale etti. İtfaiyenin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alınan yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.