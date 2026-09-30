Balıkesir Burhaniye'de alev alan otomobil, itfaiyeyle binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Burhaniye'de alev alan otomobil, itfaiyeyle binalara sıçramadan söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Burhaniye\'de alev alan otomobil, itfaiyeyle binalara sıçramadan söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Burhaniye'de cadde üzerindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiyenin 1 araç ve 4 personelle müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü; araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde cadde üzerinde aniden alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İhbarın hemen ardından 1 itfaiye aracı ve 4 personelle bölgeye intikal eden ekipler, alevli ve yoğun dumanlı şekilde yanan araca köpük ve tazyikli suyla müdahale etti. İtfaiyenin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alınan yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaİtfaiyeGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Fon soruşturmasında el konulan villalar görüntülendi Fon soruşturmasında el konulan villalar görüntülendi
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Resmi Gazete’de yayımlandı Süresiz nafaka kaldırıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
10:18
Sahalarda görülmemiş olay Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
10:01
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
09:53
Satır arasında dikkat çeken mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi kastetti
Satır arasında dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi kastetti?
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 10:28:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir Burhaniye'de alev alan otomobil, itfaiyeyle binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei