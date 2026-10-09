Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Tarsus T tipi cezaevini ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Tarsus T tipi cezaevini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Tarsus T tipi Kapalı cezaevine ziyarette bulundu. Akın, cezaevinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarına ziyaret gerçekleştirdi; çıkışta açıklama yapmadı.
Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın, Mersin Tarsus T tipi cezaevine ziyarette bulundu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Tarsus T tipi Kapalı cezaevinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e ziyarette bulundu.
Başkan Akın çıkışta bir açıklama yapmadı.
Kaynak: İHA
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