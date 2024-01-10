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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manyas Gölü kenarında mahsur kalan vatandaşları kurtardı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manyas Gölü kenarında mahsur kalan vatandaşları kurtardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şiddetli yağmur sonucu Manyas Gölü kenarında mahsur kalan bir grup vatandaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından botla kurtarıldı. Bandırma Kuş Cenneti Tren İstasyonu yakınında meydana gelen sel nedeniyle yükselen sular, vatandaşları mahsur bıraktı. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak vatandaşları güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manyas Gölü kenarında mahsur kalan vatandaşları kurtardı
10.01.2024 - 18:41,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle Manyas Gölü kenarında mahsur kalan vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Bandırma Kuş Cenneti Tren İstasyonu yakınında şiddetli yağmur sele yol açtı. Kısa sürede yükselen sular nedeniyle bir grup vatandaş bölgede mahsur kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Bandırma İtfaiyesi Su Altı Kurtarma ekipleri olay yerine botla ulaşarak, mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde kurtardı. Kısa sürede kurtarılan vatandaşlar, hızlı ve etkili müdahale nedeniyle ekiplere teşekkürlerini ilettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manyas Gölü kenarında mahsur kalan vatandaşları kurtardı - Son Dakika


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