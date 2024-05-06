Balıkesir'de 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Balıkesir\'de 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 52 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.D., Asayiş ekiplerinin takibi ve çalışması sonucunda yakalandı. N.D'nin ayrıca güveni kötüye kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 16 adet ifadeye yönelik arama kaydının olduğu belirtildi.

06.05.2024 15:01
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 52 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.D. Asayiş ekiplerinin takibi ve çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Manavgat Asliye Ceza İlamat Masa tarafından elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle Hırsızlık suçundan 10 yıl 52 ay 15 gün, Tavşanlı İlamat Masası tarafından Dolandırıcılık suçundan 2 yıl ve Bergama 3. Asliye Mahkemesi tarafından Dolandırıcılık suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 13 yıl 55 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası bulunan N.D.(38) yakalandı. Ayrıca N.D'nin güveni kötüye kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 16 adet ifadeye yönelik arama olmak üzere 22 adet aranma kaydının olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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