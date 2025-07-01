Balıkesir\'de Araç Motoruna Giren Yılan Paniğe Neden Oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, paniğe neden oldu.

Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, park halindeki aracından ses geldiğini fark eden sürücü, kaputu açtığında yılanla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu araç motoruna gizlenen yılan çıkarıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, yakalanan yılanı doğal yaşam alanına bırakmak üzere teslim aldı. Yetkililer, yaz aylarında bu tür vakaların artabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. - BALIKESİR