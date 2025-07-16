Balıkesir\'de Arazi ve Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Kumköy ile Ilıca Mahallesi arasında çıkan arazi ve anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangına 4 itfaiye aracı, 2 Orman İşletme aracı, 1 BASKİ tankeri ve 1 Gönen Belediyesi tankeri ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR