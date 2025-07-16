Balıkesir'in Gönen ilçesi Kumköy ile Ilıca Mahallesi arasında çıkan arazi ve anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangına 4 itfaiye aracı, 2 Orman İşletme aracı, 1 BASKİ tankeri ve 1 Gönen Belediyesi tankeri ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları da tamamlandı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Arazi ve Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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