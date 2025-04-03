Balıkesir\'de Bayram Tatilinde 13 Trafik Kazası: 4 Ölü, 34 Yaralı

Balıkesir'de cumartesi gününden bayram sonuna kadar meydana gelen 13 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik canavarı bayram tatili sırasında mesaisine devam etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bayram tatili

süresince il genelinde 13 trafik kazasına müdahale ederken, bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Balıkesir itfaiyesi, sağlık, polis ve jandarma ekipleri ise kazalara müdahale çalışmaları ile taktir topladı. - BALIKESİR