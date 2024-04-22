Balıkesir'de düzensiz göç operasyonunda 29 göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de düzensiz göç operasyonunda 29 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir\'de düzensiz göç operasyonunda 29 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, İvrindi, Sındırgı ve Ayvalık ilçelerinde gerçekleşen 3 düzensiz göç olayında 29 Afganistan ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 34 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

22.04.2024 15:50  Güncelleme: 15:52
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Balıkesir'in 3 ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 29 düzensiz göçmen ve iki organizatör yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında 15-21 Nisan 2024 tarihleri arasında denetim ve keşif faaliyeti yapıldı. Önceden risk analizleri doğrultusunda tespit edilen yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek köy ve kıyı şeridi kontrol edildi. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, İvrindi, Sındırgı, Ayvalık ilçelerinde 3 düzensiz göç olayına müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 29 Afganistan ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de düzensiz göç operasyonunda 29 göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de düzensiz göç operasyonunda 29 göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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