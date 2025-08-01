Balıkesir\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 500 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 117 bin 520 adet içi doldurulmuş makaron sigara, 50 kilogram açık kıyılmış tütün, 11 paket tütün, 27 bin 200 adet boş makaron ve 55 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 8 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. - BALIKESİR