Balıkesir'de Makilik Yangını Ormana Sıçradı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Bölgeye karadan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edilirken havadan ise helikopter ve uçaklar sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - BALIKESİR