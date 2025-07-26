Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Karaçam mevkiinde kırsalında akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaçam kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri, dozer ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - BALIKESİR