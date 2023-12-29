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Balıkesir'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir\'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
29.12.2023 - 16:04,
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan 2 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale- İzmir Karayolu'nun Burhaniye-Ayvalık istikameti İskele Mahallesi kavşağında A.Y. yönetimindeki 10 Z 0358 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü A.Y. ve babası İ.Y. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika


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