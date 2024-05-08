Balıkesir'de tefecilik operasyonu

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Balıkesir polisinden tefecilik operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi KOM operasyonu ile göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Bandırma ve Edremit ilçelerinde tefecilik, yağma ve sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmada, nakit para ihtiyacı olan şahıslara faizle para vererek karşılığında yüksek meblağlı senetler imzalatıp cebir kullanarak ve tehdit ederek haksız kazanç elde eden ve piyasaya sahte fatura süren 7 kişi Bandırma ve Edremit ilçelerinde gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, 2 adet 7,65 mm tabanca ve şarjörü, 1 adet pompalı tüfek, 31 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 6 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak, çeşitli senetler, sözleşme, not defteri, tapular ve çeşitli dökümanlar, sahte yazarkasa fişi basımında kullanılan bilgisayar ve yazıcı, çok sayıda farklı firmalara ait sahte yakıt fişleri, ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 31 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan 1 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyon ile ilgili tahkikat devam ettiği öğrenildi.