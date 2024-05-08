Balıkesir'de Tefecilik Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Tefecilik Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir\'de Tefecilik Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi, KOM operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda, tefecilik, yağma ve sahtecilik suçlarına yönelik çalışmalar yürütülürken, şahısların nakit para ihtiyacı olan kişilere faizle para vererek haksız kazanç elde ettikleri ve sahte fatura sürekleri piyasaya sürdükleri belirlendi. Operasyonda silahlar, mühimmatlar, sahte belgeler ve dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da yakalandı.

08.05.2024 10:20  Güncelleme: 10:23
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Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde tefecilik yaptığı iddia edilen 7 kişi KOM operasyonu ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Bandırma ve Edremit ilçelerinde tefecilik, yağma ve sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmada, nakit para ihtiyacı olan kişilere faizle para vererek karşılığında yüksek meblağlı senetler imzalatıp, cebir kullanarak ve tehdit ederek haksız kazanç elde eden ve piyasaya sahte fatura süren 7 şahıs Bandırma ve Edremit'te gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, 2 adet 7,65 mm tabanca ve şarjörü, 1 adet pompalı tüfek, 31 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 6 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak, çeşitli senetler, sözleşme, not defteri, tapular ve çeşitli dokümanlar, sahte yazarkasa fişi basımında kullanılan bilgisayar ve yazıcı, çok sayıda farklı firmalara ait sahte yakıt fişleri ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonda 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 31 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs da yakalandı. Düzenlenen operasyonla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Tefecilik Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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