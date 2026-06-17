Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
17.06.2026 17:51
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Balıkesir'de 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ilçede evlerini iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu serasına çeviren şüphelilere yönelik son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde bazı kişilerin ikametlerinde özel düzenekler kurarak uyuşturucu imal ettiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 2 ayda Burhaniye, Altıeylül, Susurluk, Marmara ve Erdek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma timleri, şüphelilerin kapalı alanlarda esrar elde etmek amacıyla özel iklimlendirme sistemleri kurduğunu belirledi. Evlerin odalarında yapay ışıklandırma, havalandırma ve nem düzenleyiciler kullanarak kenevir ve skunk bitkisi yetiştiren zehir tacirlerinin uyuşturucu seraları altüst edildi. Belirlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda 6 bin 117 gram skunk, 198 gram esrar, 58 kök skunk bitkisi, 31 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu yetiştirilmesinde kullanılan 11 adet gelişmiş iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Yasadışı ekim ve uyuşturucu imalatı operasyonları kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, jandarma komutanlıklarına götürüldü. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "yasadışı ekim" suçlarından adli işlem başlatıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmalarının kesintisiz ve aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika

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