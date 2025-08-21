Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu
21.08.2025 11:32
Jandarma, Balıkesir'de uyuşturucu şebekesine operasyon düzenledi, 5 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, körfez ilçelerinde örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, körfez ilçelerinde uyuşturucu şebekesinin faaliyet gösterdiğini tespit etti. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takipler neticesinde, şebekenin Edremit ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ekipler, belirlenen 1 ikamet ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda, 2 bin 626 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 adet captagon, 5 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 adet tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 1 adet şarjör, 3 adet cep telefonu ve 2 bin TL ile 400 Euro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, aralarında örgüt lideri ve elemanlarının da bulunduğu toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

11:14
