Balıkesir\'deki Yangınlarla İlgili Kontrol Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran, Kepsut ve Dursunbey ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili, "Üç ilçemiz, dört mahallemizde devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Dursunbey Naipli Mahallesi'ndeki yangın büyümeden kontrol altına alındı" dedi.

Havran ilçesi Halılar Mahallesi'nde saat 11.00 sularında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Sarnıç Mahallesi'ne kadar ilerledi. Yangının çıkış sebebinin, bir vatandaşın kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımların araziye düşmesi olduğu belirtildi. Bölgeye gelen Vali Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'dan bilgi aldı. Kaynak yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Yangına ilk andan itibaren hem havadan hem karadan müdahale edildiğini belirten Vali Ustaoğlu, "Şu anda 4 uçak, 2 helikopter, 21 arazöz, 11 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 4 TOMA ve 303 personelle yangına müdahale ediyoruz. Sarnıç Mahallesi'ne yaklaşan yangın nedeniyle bazı vatandaşlarımızı tedbiren güvenli bölgelere naklettik. Can kaybı yok" dedi.

Vali Ustaoğlu, Kepsut Eyüpbükü Mahallesi'ndeki yangının mahalleye kadar ulaştığını ve bölge halkının tahliye edildiğini ifade ederek, "Üç ilçemiz, dört mahallemizde devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Dursunbey Naipli Mahallesi'ndeki yangın büyümeden kontrol altına alındı. Eyüpbükü'nde bir evin yangından etkilendiği bilgisi var. Müdahalemiz sürüyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Havran'daki yangının çıkışına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - BALIKESİR