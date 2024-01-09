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Balıkesir Gönen'de Araç Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de Araç Kazası: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Bakırlı kırsal mahallesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı. Sürücü, Gönen İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir Gönen\'de Araç Kazası: Sürücü Yaralandı
09.01.2024 - 20:59,  Güncelleme: 20:59
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırlı kırsal mahallesinde 10 HD 519 plakalı araç sürücü İ.T (20) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Gönen İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de Araç Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika


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