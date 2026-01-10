Sındırgı'da merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Sındırgı'da merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Sındırgı\'da merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
10.01.2026 14:45  Güncelleme: 14:55
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrası belediye ekipleri, olumsuzlukların yaşanmaması için yolları kontrol etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde merkezde yağmur etkili olurken, yüksek kesimli kırsal mahallelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı mahalleler beyaza büründü.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, özellikle kırsal mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için kontrol ve tedbir amaçlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı mahallelerde oluşan beyaz örtü drone ile görüntülendi. Yetkililer, hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
