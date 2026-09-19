Balıkesir Sındırgı'da Alacaatlı Mahallesi'nde çıkan ot yangını söndürüldü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgeye sevk edilen 2 orman arazözü ve itfaiye ekipleri yangının ardından soğutma çalışması yaptı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Sındırgı'nın Alacaatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında ot yangını ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile 2 orman arazözü bölgeye sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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