Balıkesir Sındırgı\'da seyir halindeki araçtaki yangına vatandaşlar ilk müdahale etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Sındırgı-Balıkesir yolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. İhbarı üzerine İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoldan geçen vatandaşların yangına ilk müdahaleyi yaptığını belirledi. Ekipler tarafından gerekli müdahale gerçekleştirilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından araç, gerekli işlemler için jandarma ekiplerine teslim edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.