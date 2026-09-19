Balıkesir Sındırgı'da seyir halindeki araçtaki yangına vatandaşlar ilk müdahale etti - Son Dakika
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Balıkesir Sındırgı'da seyir halindeki araçtaki yangına vatandaşlar ilk müdahale etti

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Balıkesir Sındırgı\'da seyir halindeki araçtaki yangına vatandaşlar ilk müdahale etti
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kocasinan Mahallesi'nde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından araç, inceleme için jandarmaya teslim edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Sındırgı-Balıkesir yolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. İhbarı üzerine İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoldan geçen vatandaşların yangına ilk müdahaleyi yaptığını belirledi. Ekipler tarafından gerekli müdahale gerçekleştirilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından araç, gerekli işlemler için jandarma ekiplerine teslim edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı'da seyir halindeki araçtaki yangına vatandaşlar ilk müdahale etti - Son Dakika
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