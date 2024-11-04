Vali Makas: "Saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybetti"
KIRIKKALE Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, silahlı saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini duyurdu
Son Dakika › 3.Sayfa › Balışeyh Belediye Başkanı ve Şoförü Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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