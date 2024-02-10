Balkona bırakılan soba külü kovası yangına sebep oldu - Son Dakika
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Balkona bırakılan soba külü kovası yangına sebep oldu

Balkona bırakılan soba külü kovası yangına sebep oldu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde balkona bırakılan soba kovasından çıkan kıvılcımlar tutuştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Eski mahalle Darakçı sokakta bulunan 5 katlı binanın 3'ncü katında meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

10.02.2024 22:15
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Balkona bırakılan soba külü kovası yangına sebep oldu

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde balkona bırakılan soba kovasından çıkan kıvılcımlar tutuştu. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Eski mahalle Darakçı sokakta bulunan 5 katlı binanın 3'ncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir I. 'ya ait dairenin mutfak balkonuna bırakılan soba kovasından çıkan kıvılcımlar tutuştu. Dairedeki yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İHA

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